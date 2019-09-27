Политика

ТАССТАССМИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle

Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
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с чего всё началось

Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle

Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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