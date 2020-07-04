Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Замир Кабулов
Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес.
— Замир Кабулов, российский дипломатВзгляд.ру 08:03

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