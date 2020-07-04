Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес.

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