Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Футбол МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.

Общество Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19. 19

Общество Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 52

Политика Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил. 19

Религия Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 247

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 91

Наука Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний Новый препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний с успехом. Лекарство оставалось в крови на протяжении полугода. 24

Автоспорт Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури» Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.

Футбол Ювентус — Торино 3:1 (2-й тайм) Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон превзошёл экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведённых в Серии А матчей, сообщает Opta.