Политика
КоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Футбол
МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд
«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.
Lenta.ru 12:12
Общество
Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:03
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Здоровье
Российскому врачу с 30-летним стажем отказали в КТ фразой «не влезет»
58-летняя Галина Лебедева умерла 2 июля, впервые за медицинской помощью она обратилась 21 июня: ей выписали антибиотики.
Lenta.ru 10:52
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Футбол
«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Общество
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Локомотив" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:28
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Футбол
Месси может уйти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
Metaratings 05:05
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Наука
Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний
Новый препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний с успехом. Лекарство оставалось в крови на протяжении полугода.
ToDay News Ufa вчера в 10:22
Автоспорт
Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»
Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
Sport24.ru 12:39
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой
Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
Футбол
Ювентус — Торино 3:1 (2-й тайм)
Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон превзошёл экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведённых в Серии А матчей, сообщает Opta.
Чемпионат 11:32
Гаджеты
Apple готовит к выпуску iMac на 10-ядерном процессоре Intel
По мнению аналитиков, Apple iMac укомплектуют именно Intel Core i9-10910 с базовой частотой 3,6 ГГц.
Evo-rus.com 04:26
Футбол
«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука
«Милан» заинтересован в форварде «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Vprognoze.ru 06:13
Шоу-бизнес
Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту
Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28