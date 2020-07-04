Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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МИД РФ: Американские разведчики занимаются наркотрафиком из Афганистана

Комсомольская правда10:07

МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

ТАСС06:28

МИД России напомнил об американском «секрете Полишинеля»

Вести.Ru07:14

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Коммерсантъ07:14

Обвинившую Россию в сговоре с талибами разведку США заподозрили в наркоторговле

Lenta.ru07:07

В российском МИДе обвинили разведку США в причастности к торговле наркотиками

Эхо Москвы06:35

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

РБК07:59
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Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
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Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
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Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Захваченный опальным священником монастырь освободили

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Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний

Новый препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний с успехом. Лекарство оставалось в крови на протяжении полугода.
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Квят после квалификации Гран-при Австрии отметил прогресс «АльфаТаури»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят, показавший 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии, видит прогресс в выступлении команды.
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