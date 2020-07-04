Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Читать в источнике
Комментировать849

Подробнее о событии

МИД: разведка США участвует в наркоторговле

РИА Новости09:17

В российском МИДе обвинили разведку США в причастности к торговле наркотиками

Эхо Москвы06:35

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

РБК07:59

МИД России напомнил об американском «секрете Полишинеля»

Вести.Ru07:14

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Коммерсантъ07:14

МИД РФ: Американские разведчики занимаются наркотрафиком из Афганистана

Комсомольская правда10:07

МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

ТАСС06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Газета.Ru 10:11
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
120
Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
26
Происшествия

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
199
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,8K
Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
128
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
4K
Общество

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва 07:27
152
Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
6
Общество

Испанский специалист перечислил ошибки при приготовлении яиц

Live24 08:57
Общество

80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными

Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
Новый День вчера в 06:20
69
Общество

Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
280
Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
513
Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
1,1K
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
758
Киберспорт

Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape

Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
Актуальные Новости вчера в 09:59
5
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
14
Авто

Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров

Автоновости дня 05:55
40
Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
67
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
100
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
3
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
20
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Газета.Ru 11:03
4
Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

CT news вчера в 14:25
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Отмечается, что согласно результатам исследований связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта у людей с уровнем этого витамина в организме ниже нормы (до 20 нг/мл при необходимых 30–60 нг/мл) указанные заболевания выявлялись чаще.
Известия 06:37
37
Общество

Ракетный крейсер «Москва» проведет на службе рекордный 61 год

Спущенный на воду в 1979-м флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер Москва останется в строю минимум до 2040 года.
Политическая Экспертиза 04:53
11
Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Российская газета 02:54
15
Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
1
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости вчера в 07:09
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное