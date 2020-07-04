Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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МИД РФ: Американские разведчики занимаются наркотрафиком из Афганистана

Комсомольская правда10:07

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

РБК07:59

МИД России напомнил об американском «секрете Полишинеля»

Вести.Ru07:14

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Коммерсантъ07:14

Обвинившую Россию в сговоре с талибами разведку США заподозрили в наркоторговле

Lenta.ru07:07

В российском МИДе обвинили разведку США в причастности к торговле наркотиками

Эхо Москвы06:35

МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

ТАСС06:28
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

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В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».
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Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

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МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
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Политика

США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии

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В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
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