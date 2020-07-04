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Происшествия В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги. 6

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Спорт WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. 418

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Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 881

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 54

Общество 200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.

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Происшествия Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. 23

Транспорт «Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года. 266

Общество 80 тонн золотого запаса Китая оказались поддельными Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом. 64

Общество Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. 49

Здоровье Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч За сутки в России выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 84 регионах, сообщает оперштаб.