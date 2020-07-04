Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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В МИД заявили, что разведка США участвует в наркоторговле

РИА Новости09:17

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

РБК07:59

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Коммерсантъ07:14

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Обвинившую Россию в сговоре с талибами разведку США заподозрили в наркоторговле

Lenta.ru07:07

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Эхо Москвы06:35

МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

ТАСС06:28
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Спорт

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми.
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
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Lenta.ru 04:07
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Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Общество

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Вести.Ru 08:28
Футбол

В Армении дисквалифицировали 58 человек в связи с договорными матчами

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить текущий сезон во втором дивизионе национального чемпионата из-за скандала, связанного с договорными матчами.
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Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве

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Общество

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Футбол

«Брайтон» победил в гостях «Норвич» в матче чемпионата Англии

"Брайтон энд Хоув Альбион" обыграл на выезде "Норвич Сити" в матче 33-го тура чемпионата Англии.
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Захваченный опальным священником монастырь освободили

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Золото от Wuhan Kingold Jewelry начали проверять другие компании, выяснилось, что 83 тонны слитков, а это 4,2% золотого запаса страны, изготовлены из медного сплава и только сверху покрыты драгоценным металлом.
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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Обновленный текст Конституции РФ опубликовали под заголовком «Конституция президента»

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Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
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Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

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