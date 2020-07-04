Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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МИД: разведка США участвует в наркоторговле

РИА Новости09:17

МИД РФ: Американские разведчики занимаются наркотрафиком из Афганистана

Комсомольская правда10:07

В российском МИДе обвинили разведку США в причастности к торговле наркотиками

Эхо Москвы06:35

МИД России напомнил об американском «секрете Полишинеля»

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МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Коммерсантъ07:14

МИД России сообщил об участии разведки США в наркоторговле

РБК07:59

МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

ТАСС06:28
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Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

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В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
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Комедийный сериал «Великая» о Екатерине II продлили на второй сезон

Поклонники сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II в скором времени увидят продолжение истории.
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МИД обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия

Позиция США в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили в МИД РФ.
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В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

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США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

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В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

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В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
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