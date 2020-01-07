Политика
REGNUMМИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
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Спорт
Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ
Авто
УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Гаджеты
Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700
Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
Политика
Американские власти начали подготовку санкций против Ирака
Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США.
Гаджеты
Мессенджер Google Allo посчитали вредоносным для Android-смартфонов
Мессенджер Google Allo был отнесён к числу вредоносных для Android-смартфонов.
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Общество
В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона
Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Шоу-бизнес
Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Футбол
Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Технологии
Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5
Гаджеты
Представлены смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color с NFC
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Политика
Помпео заявил об отсутствии планов баллотироваться в сенат конгресса
Баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году госсекретарь США Майк Помпео не собирается.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Культура
Чем могла бы быть Украина к 2020 году
В декабре 2019-го новую краску в отношениях между Россией и Украиной внес канал ТНТ.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Религия
В чем стоит встречать Рождество
Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился снимком супруги в красном боди и колготках в сеточку
На фотографии пенсионерка изображена в красном боди, черных сапожках и колготках в сеточку.
Гаджеты
Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном
К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.