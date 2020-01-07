Политика

REGNUMREGNUMМИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
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МИД РФ предлагает запомнить «ошибочный» вывод войск США из Ирака

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Газета.Ru00:46

Захарова предложила зафиксировать слово «ошибка» в заявлении США о невыводе войск из Ирака

ТАССвчера в 20:35
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Газета.Ru вчера в 11:27
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Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
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Мессенджер Google Allo посчитали вредоносным для Android-смартфонов

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Дни24 04 января в 04:19
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Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
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Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
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Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
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В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
ФАН вчера в 11:20
Футбол

Даниэле де Росси объявил о завершении карьеры

Sportbox.RU вчера в 13:33
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
РБК вчера в 16:20
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru вчера в 21:30
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На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Политика

Помпео заявил об отсутствии планов баллотироваться в сенат конгресса

Баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году госсекретарь США Майк Помпео не собирается.
Экономика сегодня вчера в 19:56
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 04 января в 02:15
Культура

Чем могла бы быть Украина к 2020 году

В декабре 2019-го новую краску в отношениях между Россией и Украиной внес канал ТНТ.
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

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На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
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В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
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