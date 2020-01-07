Политика
REGNUMМИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
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с чего всё началось
США назвали ошибкой опубликованное в СМИ письмо о выводе своих войск из Ирака и это признание следует зафиксировать, чтобы потом Вашингтон не мог обвинить в утечке «русских хакеров», заявила в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.РБКвчера в 22:32
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Захарова: нужно зафиксировать слово «ошибка» в заявлениях США о невыводе войск из Ирака
Газета.Ruвчера в 20:34
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