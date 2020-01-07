с чего всё началось

В МИД России предлагают зафиксировать "ошибку" в заявлении Пентагона о невыводе американских войск из Ирака. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в противном случае США могут "начать кивать на русских хакеров или RT".

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

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