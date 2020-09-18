МИД РФ сообщил о тайной операции ОЗХО с анализами Навального
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На Западе развернули целую «тайную операцию» по забору дополнительных анализов у россиянина Алексея Навального. По данным российского дипведомства, провели ее представители ОЗХО.В источнике
С чего всё началось
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил
российский МИД.
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