На Западе развернули целую «тайную операцию» по забору дополнительных анализов у россиянина Алексея Навального. По данным российского дипведомства, провели ее представители ОЗХО.

С чего всё началось Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД. Коммерсантъ вчера в 13:53