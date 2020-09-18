Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Южный Федеральный
Южный Федеральный

МИД РФ сообщил о тайной операции ОЗХО с анализами Навального

На Западе развернули целую «тайную операцию» по забору дополнительных анализов у россиянина Алексея Навального. По данным российского дипведомства, провели ее представители ОЗХО.В источнике
С чего всё началось
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил
 российский МИД.
Коммерсантъвчера в 13:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Коммерсантъвчера в 13:53
Московский Комсомолец

МИД заявил о тайной операции ОЗХО по взятию проб у Навального

Московский Комсомолецвчера в 15:06
РИА Новости

МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

РИА Новостивчера в 14:38
РЕН ТВ

МИД рассказал о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

РЕН ТВвчера в 15:11
Газета.Ru

Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Газета.Ruвчера в 13:29
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Известиявчера в 13:20
ТАСС

Россия негативно оценивает скрытую передачу ФРГ проб Навального Франции и Швеции

ТАССвчера в 13:10

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
570

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
4

Турецкая компания представила первый собственный летающий автомобиль

Турецкая компания Baykar, которая занимается производством летательных беспилотников, представила прототип первого летающего автомобиля собственного производства под названием Gezeri.
Тарантас Ньюс16 сентября в 07:26
3