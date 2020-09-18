Исследование: пыль определила ранний подъем человеческих цивилизаций

Новое исследование предлагает несколько результатов, которые ставят под сомнение существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря так сильно различаются с точки зрения типа почвы: тогда как толстая плодородная почва обычно развивается во влажном и влажном климате, а более тонкая почва в более засушливых районах в этой части в мире все наоборот.