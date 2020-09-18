Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Южный Федеральный
Южный Федеральный

МИД РФ сообщил о тайной операции ОЗХО с анализами Навального

На Западе развернули целую «тайную операцию» по забору дополнительных анализов у россиянина Алексея Навального. По данным российского дипведомства, провели ее представители ОЗХО.В источнике
С чего всё началось
Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил
 российский МИД.
Коммерсантъвчера в 13:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

МИД рассказал о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

РЕН ТВвчера в 15:11
Московский Комсомолец

МИД заявил о тайной операции ОЗХО по взятию проб у Навального

Московский Комсомолецвчера в 15:06
ТАСС

Россия негативно оценивает скрытую передачу ФРГ проб Навального Франции и Швеции

ТАССвчера в 13:10
Коммерсантъ

МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Коммерсантъвчера в 13:53
Газета.Ru

Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального

Газета.Ruвчера в 13:29
Известия

МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Известиявчера в 13:20
Национальная служба новостей

МИД РФ заявил о «тайной операции» ОЗХО в деле Навального

Национальная служба новостейвчера в 14:59

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 2416 сентября в 05:35
32

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
912

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
4,9K

Исследование: пыль определила ранний подъем человеческих цивилизаций

Новое исследование предлагает несколько результатов, которые ставят под сомнение существующие гипотезы о том, почему регионы вокруг Средиземного моря так сильно различаются с точки зрения типа почвы: тогда как толстая плодородная почва обычно развивается во влажном и влажном климате, а более тонкая почва в более засушливых районах в этой части в мире все наоборот.
ГЛАС.RUвчера в 01:46

Группа ИСТ продала 19 млн акций Polymetal по 18 фунтов за штуку

Группа ИСТ Александра Несиса продала 19 миллионов акций компании Polymetal, что составляет около 4% капитала золотодобытчика, по цене 18 фунтов стерлингов за акцию, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.
ПРАЙМ02:45

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11

Раскрыта смертельная опасность лекарства от коронавируса

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго раскрыли, что азитромицин, который используется в борьбе против осложнений от коронавирусной инфекции, может спровоцировать сердечный приступ, если принимается совместно с некоторыми другими препаратами.
Lenta.ruвчера в 02:05
6

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
387

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
43