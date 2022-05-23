Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что решение конфликта путем переговоров возможно лишь при условии «незамедлительного завершения боевых действий со стороны России и вывода военнослужащих» с Украины.
В освобожденном заводе «Азовсталь», где раньше укрывались представители радикальной националистической группировки «Азов» (в РФ в отношении ее представителей возбуждены уголовные дела), нашли предположительное место временной дислокации его главарей.
"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.