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МИД РФ сообщил о получении плана Италии по урегулированию на Украине

Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, по итогу рассмотрения соответствующие предложения получат оценку.
ТАСС
20 мая сообщалось, что главы МИД Италии Луиджи Ди Майо передал в ООН план по урегулированию ситуации на Украине.
Интерфакс
Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что решение конфликта путем переговоров возможно лишь при условии «незамедлительного завершения боевых действий со стороны России и вывода военнослужащих» с Украины.
РБК
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков.
Парламентская газета

Подробнее о событии

МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине
Известия07:01
МИД: Италия передала РФ план по мирному урегулированию конфликта на Украине, он рассматривается
Коммерсантъ05:35
МИД РФ сообщил о получении плана Италии по урегулированию на Украине
ТАСС06:14
Замглавы МИД Руденко: Москва получила от Рима предложения по урегулированию на Украине
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МИД получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине
РБК05:53
В МИД РФ заявили, что изучают план Италии по урегулированию ситуации на Украине
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МИД России получил разработанный Италией план урегулирования ситуации на Украине
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