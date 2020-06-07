В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. Дипведомство в качестве примера привело «цветные революции», «арабские весну» и переворот на Украине.

МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

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