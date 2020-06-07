Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. Дипведомство в качестве примера привело «цветные революции», «арабские весну» и переворот на Украине.
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МИД России обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Известия16:55

В МИД РФ указали на двойные стандарты властей США в ходе беспорядков

Российская газета16:33

Россия обвинила США в двойных стандартах по вопросу беспорядков

News.ru15:56

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Газета.Ru15:08

Россия указала на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

Lenta.ru14:59

Россия обвинила США в двойных стандартах на фоне массовых протестов

Московский Комсомолец14:55

МИД указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

РИА Новости14:13
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
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Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС 18:42
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Наука

Разработан новый метод лечения диабета первого типа

При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument 14:53
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Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Политика

В Москву прилетели высланные из Праги работники Россотрудничества

Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
РИА Новости 18:21
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Экономика

В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены

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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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Кино

Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO

Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости 16:01
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Единоборства

Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном

Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

На этой неделе россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - с 8 по 11 июня - в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
Online47.ru 18:24
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии с Ferrari в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:54
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Футбол

В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»

Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Происшествия

Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Политика

NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)

Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
ИноСМИ 18:50
Общество

Камчатские представители КМНС попадут в федеральный реестр для получения льгот

В России вступил в силу федеральный закон о порядке формирования перечня коренных малочисленных народов.
Камчатка-Информ 19:45
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Газета.Ru 12:45
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Технологии

Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка

Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность.
ПРАЙМ 19:03
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
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Космос

Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора

"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.
Piter.tv 15:00
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Происшествия

Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Армия и оружие

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

РИА Новости 18:06
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Общество

Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка

Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb 18:31
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Политика

Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена

Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
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Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

Inc-news.ru 08:56
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей

Экспресс газета 13:22
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Общество

Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года

Самая высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года была зафиксирована на Чукотке, где этот показатель составил 109,1 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:43
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