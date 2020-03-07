Политика
Аргументы и ФактыМИД РФ указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова
МИД России обратил внимание, что турецкий телеканал YolTV представил неверный перевод слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенных к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Отмечается, что телеканал опубликовал видео с переговоров политиков, которые состоялись 5 марта в Москве.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Турецкие СМИ не расслышали Лаврова и приписали ему слова о любви к Эрдогану
RT на русскомвчера в 10:14
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество
В Алтайском крае вновь перекрыли несколько трасс из-за непогоды
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Кино
Звезда «Игры престолов» снимется в сериале «Ведьмак»
Актриса Натали Дормер возможно появится во втором сезоне сериала «Ведьмак», который выйдет в 2021 году на Netflix.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
В основном женщины в России трудятся продавцами, таких 13,1%. На втором месте списка популярных профессии находятся специалисты в области образования.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3
Пока все запасаются терпением, в интернете появился 13-минутный ролик с гемплеем Resident Evil 3. На кадрах видно, как Джилл Валентайн дерется с живыми мертвецами и пытается выжить на улицах Раккун-сити, города, охваченного эпидемией.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Авто
В марте дилеры начнут ставить авто на учет
Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Армия и оружие
В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Футбол
Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе
Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
Шоу-бизнес
Манукян платит за ужин с Бузовой по 80 тысяч
Давид Манукян в YouTube-шоу «Алена, блин!» поделился самым сокровенным и рассказал, как он покорял сердце Ольги Бузовой.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон», Сергачёв и Кучеров набрали очки
В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
Футбол
Широков предложил место для проведения игры «Спартак» - «Зенит»
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры "Спартак" - "Зенит" в Кубке России.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Общество
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
13-летняя Камилла Валиева на турнире в Таллине уверенно выиграла короткую программу, обновив высшее достижение среди юниорок.
Общество
Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта
Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.