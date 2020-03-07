Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМИД РФ указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

МИД России обратил внимание, что турецкий телеканал YolTV представил неверный перевод слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенных к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Отмечается, что телеканал опубликовал видео с переговоров политиков, которые состоялись 5 марта в Москве.
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Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

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В МИД России поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова об Эрдогане

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МИД уточнил, что Лавров на самом деле сказал Эрдогану

Вести.Ruвчера в 11:29

МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

Lenta.ruвчера в 14:12

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Турецкие СМИ не расслышали Лаврова и приписали ему слова о любви к Эрдогану

RT на русскомвчера в 10:14
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