РЕН ТВ 16

Действия Германии и предоставляемые России улики по ситуации с отравлением блогера Алексея Навального вызывают сомнения. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Немецкие специалисты действовали слишком отлаженно, считают в ведомстве.