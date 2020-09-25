МИД РФ усомнился в предоставляемых Западом «уликах» по делу Навального
Действия Германии и предоставляемые России улики по ситуации с отравлением блогера Алексея Навального вызывают сомнения. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Немецкие специалисты действовали слишком отлаженно, считают в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
«Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплёке всей этой истории», — заявили
в министерстве.
Подробнее о событии
МИД назвал сомнительными предъявляемые России улики по делу Навального
Комсомольская правдавчера в 12:31