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Политическая Экспертиза

МИД РФ усомнился в предоставляемых Западом «уликах» по делу Навального

Действия Германии и предоставляемые России улики по ситуации с отравлением блогера Алексея Навального вызывают сомнения. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Немецкие специалисты действовали слишком отлаженно, считают в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
«Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томске, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплёке всей этой истории», — заявили
 в министерстве.
RT на русскомвчера в 13:08
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РИА Новости

МИД заявил о политической подоплеке инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 13:16
Телеканал 360°

Германия мешает проверке по ситуации с Навальным — МИД РФ

Телеканал 360°вчера в 13:13
RT на русском

МИД прокомментировал данные о бутылке в ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:08
Газета.Ru

МИД счел сомнительными предъявляемые РФ «улики» по делу Навального

Газета.Ruвчера в 12:49
Говорит Москва

В МИДе РФ заподозрили Навального в инсценировке отравления

Говорит Москвавчера в 12:38
Московский Комсомолец

МИД назвал сомнительными предъявляемые улики по делу Навального

Московский Комсомолецвчера в 12:37
Комсомольская правда

МИД назвал сомнительными предъявляемые России улики по делу Навального

Комсомольская правдавчера в 12:31

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
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DP.RUвчера в 04:58
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Япония возмущена активностью России на Южных Курилах, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Недовольные голоса прозвучали после выхода в эфир сюжета телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане (один из островов Южных Курил).
Уфимские Заметкивчера в 09:33
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

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Компания24 сентября в 15:24
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iXBT.com23 сентября в 10:11
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

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RuNews24.ruвчера в 10:47

Российские власти, как утверждают «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина

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Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00