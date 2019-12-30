Общество

Газета.RuГазета.RuМИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

На сайте госзакупок появилась информация о проведении в МИД России мероприятия в стиле "Великого Гэтсби", на которое планируется затратить почти 3,9 млн рублей. Отмечается, что мероприятие должно пройти в комплексе отдыха "Завидово", который расположен в Тверской области.
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с чего всё началось
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении
 ведомства в Facebook.
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