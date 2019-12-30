с чего всё началось

На сайте госзакупок появилась информация о проведении в МИД России мероприятия в стиле "Великого Гэтсби", на которое планируется затратить почти 3,9 млн рублей. Отмечается, что мероприятие должно пройти в комплексе отдыха "Завидово", который расположен в Тверской области.

Политика Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту 21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

Шоу-бизнес Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Здоровье В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Происшествия На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47 Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".