Общество
Газета.RuМИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»
На сайте госзакупок появилась информация о проведении в МИД России мероприятия в стиле "Великого Гэтсби", на которое планируется затратить почти 3,9 млн рублей. Отмечается, что мероприятие должно пройти в комплексе отдыха "Завидово", который расположен в Тверской области.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика
Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту
21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Футбол
Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Политика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Происшествия
Тело младенца нашли на обочине в Кузбассе
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Происшествия
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Урсула» возросло до 47
Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Владимир Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в поздравления Владимира Путина с Новым годом вошли не все лидеры.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Армия и оружие
Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Футбол
Хавбек «Краснодара» Ланин перешел в «Енисей»
Кино