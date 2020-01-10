Политика
Аргументы и ФактыМИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Отмечается, что МИД вернул украинской стороне ноту, поскольку не увидел в ней оснований для протеста. Также в ведомстве напомнили, что Крым является субъектом РФ, поэтому президент страны и другие официальные лица не должны согласовывать с другими государствами поездки в этот регион.
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с чего всё началось
На своей странице в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.Инфорос00:33
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