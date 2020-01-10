с чего всё началось

Отмечается, что МИД вернул украинской стороне ноту, поскольку не увидел в ней оснований для протеста. Также в ведомстве напомнили, что Крым является субъектом РФ, поэтому президент страны и другие официальные лица не должны согласовывать с другими государствами поездки в этот регион.

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