Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Отмечается, что МИД вернул украинской стороне ноту, поскольку не увидел в ней оснований для протеста. Также в ведомстве напомнили, что Крым является субъектом РФ, поэтому президент страны и другие официальные лица не должны согласовывать с другими государствами поездки в этот регион.
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 пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.
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