с чего всё началось

Удаление видео-хостингом YouTube аккаунта крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств "Anna News" и "News Front" является безосновательным, а игнорирование со стороны администрации сайта обращений Москвы неприемлемо, заявил МИД РФ.

Кино Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным. 1

Армия и оружие Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Происшествия Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Политика В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»). 18

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Космос В Японии запустили грузовой космический корабль к МКС Беспилотный грузовой корабль «Конотори-9» («Аист-9») запущен в Японии для стыковки с МКС, сообщило 20 мая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). 3

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 941

Армия и оружие В США обеспокоены беспилотным режимом Су-57 Авторы статьи не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным, и выдвигают две версии: либо Су-57 – двухместный вариант, либо управление истребителем происходит дистанционно с применением ПО. 17

Шоу-бизнес Экстремально похудевшая Нетребко показала стройные ноги в шортах От былых пышных изгибов оперной дивы не осталось и следа. Фанатов восхитили стройные ноги Анны в коротких шортах.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 800

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 219

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 110

Кино Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях Среди работ попадаются самые разнообразные стили и варианты — от аниме до причудливых идей вроде змеи, Донки Конга, Хэнка из сериала "Царь горы" или Думслеера из игры "Doom".

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Наука Объяснены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин Ученые из китайского Медицинского колледжа Тунцзи совместно со специалистами Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужского населения. 4

Здоровье Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.

Кино Майкл Бэй спродюсирует триллер о пандемии и изоляции Американский режиссёр Майкл Бэй выступит продюсером фильма Songbird («Певчая птица»), рассказывающего о последствиях глобальной пандемии.

Политика Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна. 137

Здоровье Самые зараженные коронавирусом округа названы в Подмосковье По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в МО наибольшее число зараженных за сутки было выявлено в Королеве — 63 человека. 1,3K