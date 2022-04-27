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МИД РФ ввёл санкции против 287 депутатов парламента Великобритании

МИД России объявил об ответных персональных санкциях в отношении депутатов палаты общин парламента Великобритании.
RT на русском
Всем попавшим под российские санкции, запрещен въезд в Россию.
РБК
"С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского "стоп-листа", будет продолжена", — заключили в МИД.
РИА Новости
Полный список попавших под санкции британских парламентариев
 опубликован на сайте министерства иностранных дел.
Царьград

Подробнее о событии

МИД РФ объявил о санкциях в отношении членов британского парламента
Газета.Ru06:22
Россия ввела персональные санкции против 287 членов палаты общин британского парламента
РИА Новости06:46
Россия ввела санкции против 287 британских парламентариев
ТАСС06:32
МИД РФ ввёл санкции против 287 депутатов парламента Великобритании
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МИД России заявил об ответных санкциях против 287 парламентариев Британии
Lenta.ru06:19
Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Британии
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