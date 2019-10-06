Политика
Вечерняя МоскваМИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией». Согласно сообщению Департамента и печати ведомства, эти действия направлены на ухудшение атмосферы российско-американских отношений.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Фигурное катание
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Футбол
«Ростов» обыграл в гостях ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ
Московский ЦСКА проиграл дома «Ростову» с в рамках 12-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
ProstoProSport 11:28
Общество
РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
9111.ru 09:37
Происшествия
При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
Коммерсантъ 07:01
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Единоборства
Головкин одержал победу в бою против Деревянченко
Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке против украинца Сергея Деревянченко.
ФАН 00:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru 02:25
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране
Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ 07:16
Политика
Путин назвал цель обвинений России в сговоре с Трампом
Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
REGNUM 11:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews вчера в 11:00
Здоровье
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM 04 октября в 18:54
Политика
Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией
США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.
ТК Звезда вчера в 21:43
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной собралась замуж
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского объявила о помолвке с 26-летним Никитой Кузьминым, с которым она встречается уже несколько лет.
Летидор 10:30
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23