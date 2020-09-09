МИД РФ выразил протест немецкому послу из-за обвинений по Навальному
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Немецкому послу заявили, если Берлин проигнорирует российский запрос данных по Навальному, это будет считаться отказом Германии устанавливать истину. МИД России таким образом дал ответ на ультиматумы немецкой стороны в сторону РФ.В источнике
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МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений
Комсомольская правда09:53