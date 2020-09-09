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Слово и Дело
Слово и Дело

МИД РФ выразил протест немецкому послу из-за обвинений по Навальному

Немецкому послу заявили, если Берлин проигнорирует российский запрос данных по Навальному, это будет считаться отказом Германии устанавливать истину. МИД России таким образом дал ответ на ультиматумы немецкой стороны в сторону РФ.В источнике
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RT на русском

Россия выразила протест послу ФРГ в связи с позицией Берлина по Навальному

RT на русском12:42
Коммерсантъ

МИД РФ выразил решительный протест послу ФРГ в связи с ситуацией с Навальным

Коммерсантъ10:03
РБК

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

РБК10:45
Интерфакс

Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Интерфакс10:18
РИА Новости

Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального

РИА Новости10:10
ТАСС

Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

ТАСС10:47
Комсомольская правда

МИД РФ заявил решительный протест послу Германии из-за голословных обвинений

Комсомольская правда09:53

Перес объявил об уходе из Racing Point

В объявлении, сделанном через свои страницы в социальных сетях, Серхио Перес в среду вечером объявил, что в 2021 году не будет выступать за команду из Сильверстоуна – она сменит имя с Racing Point на Aston Martin.
Перес объявил об уходе из Racing Point
Motorsport.com Россия14:57

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnews12:44
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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