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МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Встреча состоится завтра, 9 сентября. Планируется обсудить заявление Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из боевой группы «Новичок». Ранее о вызове посла сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
Национальная служба новостейвчера в 07:41
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Эхо Москвы

МИД России вызвал для беседы посла Германии в связи с заявлениями Берлина о ситуации с Алексеем Навальным

Эхо Москвывчера в 11:18
Газета.Ru

МИД России вызвал посла Германии после заявлений по Навальному

Газета.Ruвчера в 08:49
РИА Новости

Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным

РИА Новостивчера в 08:24
Интерфакс

Посла ФРГ вызвали в МИД РФ из-за заявлений Берлина по Навальному

Интерфаксвчера в 07:03
Lenta.ru

Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному

Lenta.ruвчера в 06:55
РБК

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

РБКвчера в 07:31
ТАСС

МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая «грязную политическую возню»

ТАССвчера в 07:05

Главы МИД стран G7 призвали РФ найти и наказать отравивших Навального

Германия предоставила своим партнерам по G7 результаты исследований и токсикологического анализа, согласно которым господин Навальный был отравлен химическим агентом из группы "Новичка", субстанции, разработанной в России.
Daily Storm22:04

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Lenta.ruвчера в 15:33
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Накануне.Ruвчера в 12:40