Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды рассказали, что о скором сердечном приступе можно узнать не только по одышке, тревожности и боли в груди, но и по уплотнениям на коже.