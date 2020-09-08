МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Встреча состоится завтра, 9 сентября. Планируется обсудить заявление Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из боевой группы «Новичок». Ранее о вызове посла сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
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