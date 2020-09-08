МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
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Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД России для беседы, сообщили «РИА Новости» в посольстве ФРГ. Встреча запланирована на среду, 9 сентября. Планируется обсудить заявления Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком».В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
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