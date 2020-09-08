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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД России для беседы, сообщили «РИА Новости» в посольстве ФРГ. Встреча запланирована на среду, 9 сентября. Планируется обсудить заявления Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком».В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
Национальная служба новостей07:41
Подробнее о событии
Эхо Москвы

МИД России вызвал для беседы посла Германии в связи с заявлениями Берлина о ситуации с Алексеем Навальным

Эхо Москвы11:18
РБК

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

РБК07:31
Газета.Ru

МИД России вызвал посла Германии после заявлений по Навальному

Газета.Ru08:49
Интерфакс

Посла ФРГ вызвали в МИД РФ из-за заявлений Берлина по Навальному

Интерфакс07:03
Lenta.ru

Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному

Lenta.ru06:55
РИА Новости

Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным

РИА Новости08:24
ТАСС

МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая «грязную политическую возню»

ТАСС07:05

США готовятся ввести санкции на товары из Синьцзяна

Инициатива, которая затрагивает экспорт китайского хлопка и томатов, будет представлена в Белом доме вместе с пятью другими инициативами по запретам, связанным якобы со злоупотреблениями принудительным трудом в Синьцзяне.
ИА Красная Весна13:39
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Многоцелевой вертолет Ми-8 захвачен протурецкими боевиками в Ливии

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в понедельник 7 сентября бойцам ливийского Правительства национального согласия удалось захватить многоцелевой вертолет Ми-8 российского производства.
Военное дело05:28
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17