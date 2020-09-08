Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".