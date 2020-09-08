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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Посла Германии Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД России для беседы, сообщили «РИА Новости» в посольстве ФРГ. Встреча запланирована на среду, 9 сентября. Планируется обсудить заявления германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком».В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
Национальная служба новостей07:41
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российский МИД вызвал посла Германии после заявления об отравлении политика Алексея Навального

Эхо Москвы09:04
РБК

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

РБК07:31
ТАСС

МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая «грязную политическую возню»

ТАСС07:05
Lenta.ru

Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному

Lenta.ru06:55
Газета.Ru

МИД России вызвал посла Германии после заявлений по Навальному

Газета.Ru08:49
Московский Комсомолец

МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Московский Комсомолец08:30
РИА Новости

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

РИА Новости08:24

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Коронавирус может привести к отдаленным последствиям, заявил в беседе с «Комсомольской правдой» председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.
Live24вчера в 12:08
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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