МИД РФ вызвал посла Германии из-за заявления по Навальному
Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызвало посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра. Темой встречи станет ситуация, сложившаяся вокруг политика Алексея Навального, а также заявления властей Германии о его отравлении.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
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