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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

МИД РФ вызвал посла Германии из-за заявления по Навальному

Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызвало посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра. Темой встречи станет ситуация, сложившаяся вокруг политика Алексея Навального, а также заявления властей Германии о его отравлении.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
Национальная служба новостейвчера в 07:41
Подробнее о событии
Эхо Москвы

МИД России вызвал для беседы посла Германии в связи с заявлениями Берлина о ситуации с Алексеем Навальным

Эхо Москвывчера в 11:18
Газета.Ru

МИД России вызвал посла Германии после заявлений по Навальному

Газета.Ruвчера в 08:49
РИА Новости

Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным

РИА Новостивчера в 08:24
Интерфакс

Посла ФРГ вызвали в МИД РФ из-за заявлений Берлина по Навальному

Интерфаксвчера в 07:03
Lenta.ru

Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному

Lenta.ruвчера в 06:55
РБК

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

РБКвчера в 07:31
ТАСС

МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая «грязную политическую возню»

ТАССвчера в 07:05

Специальным гостем фестиваля Comic Con Russia станет актер Дэйв Франко

Специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который в этом году пройдет онлайн в начале октября, станет актер Дэйв Франко, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия во вторник.
РИА Новостивчера в 05:51

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 10:32
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Камавинга стал самым молодым дебютантом сборной Франции за последние 106 лет

Центральный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 63-й минуте в матче второго тура Лиги Наций со Швецией (4:2), стал самым молодым игроком сборной Франции более чем за 100 лет.
Советский спорт17:08

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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