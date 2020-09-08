Министерство иностранных дел (МИД) РФ вызвало посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра. Темой встречи станет ситуация, сложившаяся вокруг политика Алексея Навального, а также заявления властей Германии о его отравлении.

С чего всё началось «Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook , добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД. Национальная служба новостей вчера в 07:41