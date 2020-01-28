Политика
News.ruМИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.
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с чего всё началось
В сообщении ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".РИА Новости11:45
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Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
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Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
«Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.
Общество
Какие новшества ждут игру-ужастик «Resident Evil 8»
Обнародованный ужастик «Resident Evil 8» сохранит геймплей от первого лица своего предшественника, согласно новому отчету.
Общество
Германия признала большой подъём российского сельского хозяйства
Во многих отраслях российского АПК в последние годы произошёл «невероятный подъём».
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Футбол
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В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ
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Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Технологии
В России появилась первая промышленная сеть 5G
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Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции
Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
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