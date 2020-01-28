Политика

News.ruNews.ruМИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.
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 ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".
РИА Новости11:45

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МИД России вызвал посланника Японии из-за выставки о Курилах

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Японский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с выставкой в Токио о южных Курилах

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