Политика

News.ruNews.ruМИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.
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 ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".
РИА Новости11:45

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МИД России вызвал посланника Японии из-за выставки о Курилах

Газета.Ru13:41

Японский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с выставкой в Токио о южных Курилах

ТАСС11:19

Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио

РБК11:57

Японского дипломата вызвали в МИД РФ из-за выставки о Южных Курилах

Известия11:56

Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД

РИА Новости11:45

В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио

RT на русском11:37

Российский МИД вызвал японского дипломата из-за выставки в Токио

Эхо Москвы12:00
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По предварительной информации, Черновол проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

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Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что Роджер Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.
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Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний

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Mail.ru Group приняла «Капсулу»

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В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

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ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru вчера в 04:05
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Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США

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Американец прожил 10 лет с червем в мозге

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Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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За последние несколько лет сельскохозяйственная отрасль России переживает невероятный подъем.
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Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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