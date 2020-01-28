Политика
News.ruМИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.
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с чего всё началось
В сообщении ведомства отмечается, что на ней представлены "пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы".РИА Новости11:45
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Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Общество
Фото: Экс-нардеп Черновол перелезла на территорию Бюро через забор
По предварительной информации, Черновол проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае
«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.
Спорт
Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
Гаджеты
Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей
Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победу в четвертьфинале
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Роджер Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Армия и оружие
В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний
Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Технологии
Mail.ru Group приняла «Капсулу»
Компания выпускает умную колонку в продажу Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" по цене 6990 руб. Устройство поддерживает звонки через "ВКонтакте", содержит инструменты для обучения детей и может интегрироваться с системами умного дома.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Происшествия
Американец прожил 10 лет с червем в мозге
Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину.
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Общество
В Германии отмечают резкий подъём сельского хозяйства России
За последние несколько лет сельскохозяйственная отрасль России переживает невероятный подъем.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.