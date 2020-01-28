с чего всё началось

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио. На мероприятии демонстрировались материалы, доказывающие обоснованность притязаний страны на территорию южных островов Курильской гряды.

МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае «По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.

Спорт Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне Марчалонга Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Технологии Mail.ru Group приняла «Капсулу» Компания выпускает умную колонку в продажу Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" по цене 6990 руб. Устройство поддерживает звонки через "ВКонтакте", содержит инструменты для обучения детей и может интегрироваться с системами умного дома.

Авто DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.

Общество В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Экономика ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Происшествия Американец прожил 10 лет с червем в мозге Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину.