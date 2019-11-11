Политика

Вести.RuВести.RuМИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
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с чего всё началось
«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили
 в министерстве.
RT на русском13:38

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В МИД прокомментировали «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

РИА Новости13:38

«Опять эти русские?!» — неожиданный поворот в деле о смерти офицера британской разведки и создателя «Белых касок»

Rusvesna.su12:46

МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя «Белых касок»

Интерфакс13:03

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

RT на русском13:38

МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»

РБК14:34

В МИДе отвергают подозрения на причастность Москвы к смерти одного из основателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

Эхо Москвы13:02

МИД отверг причастность России к смерти основателя «Белых касок»

Московский Комсомолец13:32
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:37, Вашингтон
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку

Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Здоровье

Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Политика

Депутат бундестага считает Крым российским

Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News вчера в 23:40
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Происшествия

Историка Соколова уволят из СПбГУ

Подозреваемого в жестоком убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко доцента СПбГУ Олега Соколова увольняют из вуза.
Вечерняя Москва 09:58
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru 14:28
Происшествия

Суд не заберет ребенка у больной СПИДом

Московский районный суд 11 ноября отказал опеке МО Звездное в иске по лишению родительских прав петербурженки больной СПИДом, накормившей по глупости грудного ребенка грудью, сообщает корреспондент MR7 Галина Артеменко.
МР7.ру 11:46
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Происшествия

У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Армия и оружие

Северная космическая гавань: Плесецк 25 лет в статусе космодрома

РЕН ТВ вчера в 22:51
Футбол

Руководство «Арсенала» выразило поддержку Эмери

Сегодня руководство лондонского «Арсенала» публично выразило поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.
Евро-футбол.ру 12:39
Общество

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Общество

В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс 02:11
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Происшествия

Доценту СПбГУ, расчленившему студентку, попытаются снизить срок

Pravda.Ru 07:13
Происшествия

Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела

Бывший начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны России полковник Михаил Барышев, арестованный за получение взяток на 23,5 миллиона рублей, пытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР в надежде, что его застрелят конвоиры.
Lenta.ru 13:15
Политика

Анкара вышлет из страны иностранных террористов

Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.
Российская газета 07:16
Политика

О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Гаджеты

Завтра ожидается крупное обновление Windows 10

Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Игромания.ру 11:47
Футбол

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
РБК 08:00
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Футбол

Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).
Чемпионат 05:27
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