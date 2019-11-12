Политика

Вести.RuВести.RuМИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.
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с чего всё началось
«Причём информация подаётся в искажённом, заангажированном виде — звучат прямые намёки на причастность Москвы к этому происшествию», — заявили
 в министерстве.
RT на русскомвчера в 13:38

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МИД осудил намеки на причастность России к смерти помощника «Белых касок»

РБКвчера в 14:34

В МИД прокомментировали «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

РИА Новостивчера в 13:38

В МИДе отвергают подозрения на причастность Москвы к смерти одного из основателей «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье

Эхо Москвывчера в 13:02

МИД России: британские СМИ демонстрируют русофобские вбросы в связи со смертью Ле Мезюрье

ТАССвчера в 13:31

МИД РФ отверг намеки на причастность Москвы к смерти основателя «Белых касок»

Интерфаксвчера в 13:03

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

RT на русскомвчера в 13:38

«Опять эти русские?!» — неожиданный поворот в деле о смерти офицера британской разведки и создателя «Белых касок»

Rusvesna.suвчера в 12:46
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Политика

МИД России прокомментировал переворот в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия вчера в 04:29
Происшествия

Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки

Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru 10 ноября в 03:28
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия

В Тюмени полиция задержала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Игры

Pillars of Eternity 3: студия Obsidian может «пересмотреть» формат игры

REGNUM вчера в 07:05
Политика

В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы

Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

Синичкин день отмечается в России

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Космос

Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Политика

Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов.
РБК вчера в 11:42
Спорт

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Футбол

«Спартак» уверенно победил «Крылья Советов»

Свободная Пресса 09 ноября в 13:07
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru вчера в 18:09
Общество

Сибирь накроют аномальные морозы

В Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов.
ТК Звезда вчера в 03:30
Общество

Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru вчера в 06:00
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Life.ru вчера в 21:14
Общество

В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 20:41
Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Сочи

Кубань 24 вчера в 01:31
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество

Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия вчера в 17:27
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс вчера в 02:11
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Армия и оружие

Жуткие кадры: террористы убивают детей в крупнейшем городе Сирии

Тело ребенка доставлено в городской морг.
Rusvesna.su вчера в 22:00
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода

РИА Новости вчера в 11:21
Футбол

Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм

Lenta.ru вчера в 23:35
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