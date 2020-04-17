Политика

ФАНФАНМИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом. О подозрениях рассказала представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в пятницу.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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