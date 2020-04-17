Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских лабораториях за рубежом. О подозрениях рассказала представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в пятницу.

МИД РФ заподозрил США в разработке опасных вирусов за рубежом

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