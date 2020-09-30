Какие именно страны имелись в виду, в ведомстве не уточнили. Россия впервые прокомментировала сообщения о переброске в зону конфликта иностранных наемников. До этого с взаимными обвинениями в использовании в боевых действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии выступили Армения и Азербайджан.

С чего всё началось "По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду. Интерфакс вчера в 13:00