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МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

Какие именно страны имелись в виду, в ведомстве не уточнили. Россия впервые прокомментировала сообщения о переброске в зону конфликта иностранных наемников. До этого с взаимными обвинениями в использовании в боевых действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии выступили Армения и Азербайджан.В источнике
С чего всё началось
"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - говорится в комментарии
 департамента информации и печати МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.
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