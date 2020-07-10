Политика
Экономика сегодняМИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией
Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет. Об этом информировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать переговоры с Россией по вопросу Курил.
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Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 05:42
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Политика
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«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
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