Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года.

Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет. Об этом информировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки призвал активизировать переговоры с Россией по вопросу Курил.

МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией

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