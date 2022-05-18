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МИД РФ заявил об активной переориентации экспорта энергоресурсов на Восток

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия активно разворачивает инфраструктуру для экспорта энергоресурсов на Восток.
Газета.Ru
"Потребность в энергии в мире, особенно в АТР, будет стабильно расти, поэтому относительно спроса на российские энергоресурсы сомнений нет", - добавила она.
Интерфакс
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
РИА Новости
Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
РИА Новости

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