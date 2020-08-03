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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".В источнике
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Газета.Ru

МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

Газета.Ruвчера в 16:04
РБК

МИД заявил послу Белоруссии о «надуманном предлоге» для ареста россиян

РБКвчера в 10:58
Известия

МИД России указал послу Белоруссии на безосновательность задержания россиян

Известиявчера в 11:58
Коммерсантъ

МИД РФ указал послу Белоруссии на безосновательность ареста россиян

Коммерсантъвчера в 11:09
РИА Новости

МИД заявил белорусскому послу об отсутствии оснований для ареста россиян

РИА Новостивчера в 13:04
RT на русском

МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:35
Lenta.ru

Россия призвала Белоруссию отпустить «российских наемников»

Lenta.ruвчера в 11:20
КП - Беларусь

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»

КП - Беларусьвчера в 11:24
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В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39
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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдашвчера в 10:35
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM31 июля в 17:10
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