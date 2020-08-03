Политика
Газета.RuМИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Общество
В России каждый пятый ребенок находится за чертой бедности
Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК.
Долг.рф 17:34
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Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией»
«Спартак» в России чем-то напоминает «Баварию».
LiveResult.Ru 08:52
Общество
Рособрнадзор поддержал отмену обязательного ЕГЭ по иностранным языкам
Рособрнадзор одобрил решение Минпросвещения РФ отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам.
Татар-информ 12:24
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
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Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках, 44 из которых образованы за пределами страны.
ТАСС 17:00
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Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр
Показ документального фильма из шести эпизодов High Score («Рекорд») о «золотом веке» в истории видеоигр, анонсировала стриминговая площадка Netflix, 3 августа сообщает портал Nintendo Enthusiast.
ИА Красная Весна 11:31
Политика
До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok
Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
Городовой 14:47
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников
Salvio Calabrese / imago sportfotodienst Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.
РЕН ТВ 17:29
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
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Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ 06:23
Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru 16:57
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru 15:02
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
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Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Общество
Визовые центры стран ЕС возобновили работу в Петербурге
Визовые центры нескольких стран Евросоюза возобновили работу в Петербурге в понедельник, 3 августа.
Петербургский дневник 13:20
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное 02:29
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48