Политика
Газета.RuМИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Комсомольская правда10:32
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Гаджеты
Компания Huawei рассказала об анонсе EMUI 11 и HarmonyOS 2
Кроме программной оболочки EMUI 11 и фирменной HarmonyOS в версии 2.0 производитель продемонстрирует особенности новых комплектов под HMS Core 5.0.
Evo-rus.com 07:35
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Происшествия
В Берлине во время акций протеста пострадали 45 полицейских
На протестный митинг против жестких ограничительных мер, предпринятых властями для борьбы с коронавирусом, пришли 20 тысяч человек.
RuNews24.ru 02:30
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.
Вести.Ru 10:56
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
По результатам исследования, в 2020 году в список авто с самыми удобными салонами удалось попасть премиальным "немцам" Audi Q7 и BMW X7, следом за ними идут американские вседорожники Chevrolet Trailblazer и Ford Escape, после них значатся представители корейского автопрома - Hyundai Sonata и Kia Seltos.
Новые автомобили 11:09
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Армия и оружие
В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции
Баку и Анкара проводят совместные военные учения. В Азербайджане появился танк Т-90С под флагом Турции.
Piter.tv 05:14
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Политика
ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью
ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан».
Московский Комсомолец 08:48
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:25
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
Microsoft объявила о планах купить TikTok после разговора с Трампом
Microsoft возобновила переговоры о выкупе приложения TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом говорится в официальном блоге компании.
Газета.Ru 05:09
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Общество
«М.Видео» запускает продажу телевизоров под собственным брендом
Как отмечают «Ведомости», «М.Видео» уже продавала телевизоры, электронную и бытовую технику под брендом Novex в 2006 году, но через два года отказалась от этой практики из-за низкой доли бренда в продажах.
Финансовая газета 05:17
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Летидор 05:45
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов
«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.
RT на русском 11:10
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33