МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 593

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 63

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер . 63

Общество В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. 821

Авто Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами По результатам исследования, в 2020 году в список авто с самыми удобными салонами удалось попасть премиальным "немцам" Audi Q7 и BMW X7, следом за ними идут американские вседорожники Chevrolet Trailblazer и Ford Escape, после них значатся представители корейского автопрома - Hyundai Sonata и Kia Seltos. 18

Происшествия Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. 3

Политика ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ. 1

Происшествия Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан». 141

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации. 142

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.

Общество Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО. 139

Общество «М.Видео» запускает продажу телевизоров под собственным брендом Как отмечают «Ведомости», «М.Видео» уже продавала телевизоры, электронную и бытовую технику под брендом Novex в 2006 году, но через два года отказалась от этой практики из-за низкой доли бренда в продажах. 2

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж Мама девушки показала фото из ЗАГСа. Дочь политика Бориса Немцова и владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой вышла замуж. 23

Экономика Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. 3,4K

Общество Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов «Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.