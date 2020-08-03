Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.В источнике
Подробнее о событии
РБК

МИД заявил послу Белоруссии о «надуманном предлоге» для ареста россиян

РБК10:58
Известия

МИД России указал послу Белоруссии на безосновательность задержания россиян

Известия11:58
Коммерсантъ

МИД РФ указал послу Белоруссии на безосновательность ареста россиян

Коммерсантъ11:09
РИА Новости

МИД заявил белорусскому послу о безосновательном задержании россиян

РИА Новости13:04
RT на русском

МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии

RT на русском10:35
Комсомольская правда

МИД РФ настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

Комсомольская правда10:32
Lenta.ru

Россия призвала Белоруссию отпустить «российских наемников»

Lenta.ru11:20
КП - Беларусь

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко вызвали в МИД России «для обстоятельного разговора»

КП - Беларусь11:24
Реклама
Реклама

«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ12:47
1,9K

Силовиков в ДНР обвинили в нарушении мер по обеспечению перемирия

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин выступил с заявлением, что украинские силовики укрепляют свои позиции в Донбассе в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия.
Московский Комсомолец09:02
1
Реклама

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
107
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ11:36
8

Avia.pro: авианосец США направился в сторону Курильских островов России

Американский авианосец USS Ronald Reagan с частью кораблей своего походного ордера вышел их японского порта Йокосука в взял курс на остров Хоккайдо, граничащий с российскими Курильскими островами.
Недвижимость.RU14:31
25
Реклама
Реклама