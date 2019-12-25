Политика

РБКРБКМИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

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МИД России исключил введение санкций против части американцев

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