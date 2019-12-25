Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Общество Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.

Происшествия На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Гаджеты Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11 Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.

Общество Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.

Происшествия Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле "В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.