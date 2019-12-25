Политика
РБКМИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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МИД России назвал, чем ответит США на санкции по «Северному потоку - 2»
Национальная служба новостей06:19
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Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан
Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила проведения экзамена на водительские права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на аппарат правительства.
Происшествия
Лётчик разбившегося Су-57 ранее уже катапультировался в тех же местах
Политика
В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат».
Общество
В Севастополе первый поезд встретили песнями и танцами
Жители Севастополя устроили радушный прием пассажирам, приехавшим на первом поезде "Таврия" из Санкт-Петербурга.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА
Российский боец Хабиб Нурмагомедов попал в рейтинг их трех лучших бойцов ММА по версии американского кабельного спортивного телеканала ESPN.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11
Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Общество
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь
Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Шоу-бизнес
Татьяна Столяр высмеяла Константина Богомолова
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Армия и оружие
Они были первыми: как начиналась Афганская война
При постановке задач командиру полка на действиях в горах приказал мне возглавить разведроту, которая должна была выполнять боевые задачи в горах, так как начальника разведки полка капитана Литвишкова, как уже было сказано, мы потеряли.