В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

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