Политика

РБКРБКМИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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с чего всё началось

МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против «Северного потока 2»

В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс06:11

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МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против «Северного потока 2»

Интерфакс06:11

В МИД России назвали возможный ответ на санкции США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru07:12

Раскрыт возможный ответ России на санкции США

Lenta.ru07:11

МИД России исключил введение санкций против части американцев

РБК06:24

Замглавы МИДа: ответные российские санкции не коснутся американского бизнеса

Коммерсантъ07:27

МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:08

В МИД рассказали об ответе России за санкции США по «Северному потоку – 2»

Известия06:06
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Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Транспорт

Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд

Московский Комсомолец 08:08
Футбол

Дзагоев в новогоднем ролике ЦСКА: не трогать, это на Новый год

Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
Экономика

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Известия 07:15
Политика

Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту

Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Lenta.ru 08:24
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Спорт

В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
РИА Новости 06:42
Политика

Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше

Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Политическая Экспертиза 04:25
Футбол

«Реал» хочет вернуть Эдегора летом

Сегодня стало известно, что полузащитник Мартин Эдегор вернется в «Реал Мадрид» в конце сезона.
Все про Спорт ру 07:08
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости 08:24
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Спорт

Правительство увеличило премии спортсменам за медали

Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.
Коммерсантъ 08:10
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Футбол

Курский «Авангард» возглавил Игорь Беляев

Главным тренером курского "Авангарда" вновь стал Игорь Беляев. Курским болельщикам Беляев хорошо известен.
Kursk.com 06:26
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе

ToDay News Ufa 05:32
Авто

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

Автоновости дня вчера в 22:28
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой

В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
UfacityNews.ru вчера в 06:44
Технологии

Росатом изготовил опытную партию «противоаварийного» топлива для АЭС

РИА Новости 08:24
Общество

Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Piter.tv 06:26
Общество

Адвокаты Шаведдинова подают заявления о похищении и незаконном лишении человека свободы

Заявления, пообещал Навальный, будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и незаконном запрете использовать средства связи, так как Шаведдинову запретили использовать в части мобильный телефон, несмотря на то, что он имеет такое право по армейскому уставу.
FreeNews-Volga 07:04
Происшествия

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

ТАСС 06:42
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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