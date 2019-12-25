Политика
РБКМИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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с чего всё началось
В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.Интерфакс06:11
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Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд
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Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
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Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Политика
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Спорт
В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
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«Реал» хочет вернуть Эдегора летом
Сегодня стало известно, что полузащитник Мартин Эдегор вернется в «Реал Мадрид» в конце сезона.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Спорт
Правительство увеличило премии спортсменам за медали
Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.
Футбол
Курский «Авангард» возглавил Игорь Беляев
Главным тренером курского "Авангарда" вновь стал Игорь Беляев. Курским болельщикам Беляев хорошо известен.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе
Авто
«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Общество
Адвокаты Шаведдинова подают заявления о похищении и незаконном лишении человека свободы
Заявления, пообещал Навальный, будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и незаконном запрете использовать средства связи, так как Шаведдинову запретили использовать в части мобильный телефон, несмотря на то, что он имеет такое право по армейскому уставу.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.