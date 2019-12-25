Политика
РБКМИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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с чего всё началось
В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.Интерфакс06:11
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Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал 91-м в списке 100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca, сообщается на сайте испанского издания.
Политика
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Технологии
Северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан и стремится к России
Общество
В России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Piter.tv публикует изменения в экзамене на водительские права. В России утвердили новые правила экзамена на водительские права.
Общество
Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах
Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Гаджеты
Xiaomi представила необычную клавиатуру с голосовым вводом
Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды
В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Общество
Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
По делу о публичном оправдании терроризма в Карелии вынесен приговор
Суд 2-го Западного военного окружного суда 25 декабря огласили приговор жительнице Медвежьегорска, которая обвинялась по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит».
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Происшествия
Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе
Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Дрозденко насел на Беглова по мусорному вопросу
Ранее реформу планировалось отсрочить до 2022 года, а за оставшееся время доделать территориальную схему, разобраться с операторами и урегулировать вопросы со схемой в Ленобласти.
Авто
Российский электрокар «Монарх» не смог приехать на презентацию
Если верить разработчикам, машина с электроустановкой не смогла приехать из-за того, что у них возникли сложные проблемы с логистикой.
Хоккей
Сегодня «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Давосе
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико
В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.