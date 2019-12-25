Политика

РБКРБКМИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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с чего всё началось

МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против «Северного потока 2»

В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс06:11

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МИД РФ назвал возможный ответ на санкции США против «Северного потока 2»

Интерфакс06:11

МИД назвал ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2»

Телеканал 360°07:37

Замглавы МИДа: ответные санкции не коснутся американского бизнеса

Коммерсантъ07:27

МИД России исключил введение санкций против части американцев

РБК06:24

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Газета.Ru09:45

МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:08

В МИД рассказали об ответе России за санкции США по «Северному потоку – 2»

Известия06:06
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Футбол

Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал 91-м в списке 100 лучших футболистов 2019 года по версии Marca, сообщается на сайте испанского издания.
РИА Новости 09:46
Политика

Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Газета.Ru 09:41
Технологии

Северный магнитный полюс пересек нулевой меридиан и стремится к России

SM News вчера в 05:09
Общество

В России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Piter.tv публикует изменения в экзамене на водительские права. В России утвердили новые правила экзамена на водительские права.
Piter.tv 23 декабря в 23:42
Общество

Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах

Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:44
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:08
Гаджеты

Xiaomi представила необычную клавиатуру с голосовым вводом

Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша.
Дни24 03:16
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 23 декабря в 01:04
Футбол

«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды

В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Metaratings 06:04
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru 09:13
Общество

Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Вечерняя Москва 08:27
Политика

Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов

Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:09
Происшествия

По делу о публичном оправдании терроризма в Карелии вынесен приговор

Суд 2-го Западного военного окружного суда 25 декабря огласили приговор жительнице Медвежьегорска, которая обвинялась по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит».
АиФ Карелия 09:06
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada

С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
Авторамблер 03:23
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Происшествия

Еще одно уголовное дело возбудили против мэра Туапсе

Второй эпизод, теперь о получении крупной взятки, выявило следствие по делу мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщает в среду СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:59
Общество

«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»

Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Политическая Экспертиза 01:50
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Общество

Дрозденко насел на Беглова по мусорному вопросу

Ранее реформу планировалось отсрочить до 2022 года, а за оставшееся время доделать территориальную схему, разобраться с операторами и урегулировать вопросы со схемой в Ленобласти.
Примечания 09:46
Авто

Российский электрокар «Монарх» не смог приехать на презентацию

Если верить разработчикам, машина с электроустановкой не смогла приехать из-за того, что у них возникли сложные проблемы с логистикой.
Daily-Motor.Ru 09:17
Хоккей

Сегодня «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Давосе

Новый Век 23 декабря в 05:19
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико

В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 22 декабря в 11:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи

Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Shraibikus News 01:40
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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