Политика
ИзвестияМИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство
Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 16 марта, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел России направило внешнеполитическому ведомству Украины ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве, сообщается в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.Газета.Ru10:24
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Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
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Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
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В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег
Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
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Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Политика
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Наука
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Общество
Судно космодрома «Морской старт» прибыло в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 02:31 — REGNUM Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло 17 марта из США в приморский порт Славянка, следует из данных ресурса MarineTraffic, отслеживающее передвижение морских судов.
Политика
Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
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В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае
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Политика
Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции
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Происшествия
Заразившаяся короновирусом пермячка три месяца прожила в Швейцарии
Жительница Перми, которая три месяца провела в Швейцарии и вернулась домой, была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы.