с чего всё началось

Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 16 марта, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

МИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство

Происшествия Бывшего банкира сдали полиции вкладчики Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Политика Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.

Общество Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".

Футбол Головин продлил контракт с «Монако» Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Здоровье 862 человека умерли от коронавируса за сутки Почему из-за коронавируса страны закрывают границы "Рано или поздно каждый из нас с ним столкнется", – алтайский врач рассказал, почему в мире так испугались коронавируса При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии превысило 167,5 тысячи человек.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Здоровье ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

Происшествия В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Общество Лукашенко рассказал, как «травить» коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.

Общество Судно космодрома «Морской старт» прибыло в Приморье Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 02:31 — REGNUM Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло 17 марта из США в приморский порт Славянка, следует из данных ресурса MarineTraffic, отслеживающее передвижение морских судов.

Политика Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда» Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Здоровье В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.

Политика Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции Совет Федерации в ходе заседания 14 марта принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.