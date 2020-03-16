Политика

ИзвестияИзвестияМИД России направил Киеву ноту протеста после атаки на посольство

Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией против посольства в Киеве. Об этом в понедельник, 16 марта, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел России направило внешнеполитическому ведомству Украины ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Киеве, сообщается в комментарии
 официального представителя МИДа Марии Захаровой.
Газета.Ru10:24

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Москва направила Киеву ноту протеста из-за инцидента у посольства России

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Россия направила Украине ноту протеста после нападения на посольство

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Захарова осудила провокацию у посольства России в Киеве

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Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
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Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии

Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии. Ливийская национальная армия нанесла удары по аэродрому Митига в Триполи.
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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.
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Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 14:29
Общество

Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска

Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
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Головин продлил контракт с «Монако»

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
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На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Шоу-бизнес

Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной

После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
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Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
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Общество

Суд начал процедуру банкротства матери секретаря московского отделения ЕР

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862 человека умерли от коронавируса за сутки

Почему из-за коронавируса страны закрывают границы "Рано или поздно каждый из нас с ним столкнется", – алтайский врач рассказал, почему в мире так испугались коронавируса При этом суммарное число заболевших с начала эпидемии превысило 167,5 тысячи человек.
АМИТЕЛ 21:35
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса

Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РИАМО 10:29
Здоровье

ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
ФАН 11:15
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

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Происшествия

В Бурятии глава села обвиняется краже бюджетных денег

Ущерб составил 266 тысяч рублей Глава муниципального образования – сельского поселения "Гильбиринское" Иволгинского района Бурятии обвиняется в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 20:22
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Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания 08:58
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает белорусский телеканал СТВ.
РИА Новости 16:44
Общество

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
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Общество

Судно космодрома «Морской старт» прибыло в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 02:31 — REGNUM Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло 17 марта из США в приморский порт Славянка, следует из данных ресурса MarineTraffic, отслеживающее передвижение морских судов.
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Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Lenta.ru 19:13
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Здоровье

В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае

Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
ToDay News Ufa вчера в 15:40
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Совфед утвердил решения регионов о поправках к Конституции

Совет Федерации в ходе заседания 14 марта принял постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами закона о поправках к Конституции.
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Происшествия

Заразившаяся короновирусом пермячка три месяца прожила в Швейцарии

Жительница Перми, которая три месяца провела в Швейцарии и вернулась домой, была госпитализирована в специальную боксированную палату инфекционной больницы.
КП - Пермь 13:21
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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