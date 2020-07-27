Политика
REGNUMМИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
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с чего всё началось
МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.РИА Новости08:23
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МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
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