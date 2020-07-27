МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.

с чего всё началось

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.

Общество Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. 118

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 653

Политика Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова. 6

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 677

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 17

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. 120

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 189

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. 48

Происшествия ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. 1,4K

Здоровье Леонид Рошаль считает, что Елену Белую нужно лишить врачебного диплома Среди недостатков Рошаль отмечает запоздалый вызов бригады реаниматологов-неонатологов из регионального перинатального центра, отсутствие информирования вышестоящих руководителей роддома дежурной бригадой о поступлении «сложной» роженицы и рождении ребенка в критическом состоянии. 3

Происшествия Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. 2

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 132