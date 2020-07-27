МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.