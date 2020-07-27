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REGNUM
REGNUM

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
РИА Новости08:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

МИД России направил ноты протеста трем посольствам из-за радужных флагов

Газета.Ru12:24
Комсомольская правда

МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Комсомольская правда10:19
РИА Новости

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

РИА Новости08:23
Московский Комсомолец

МИД направил ноты посольствам из-за флагов ЛГБТ

Московский Комсомолец09:30
News.ru

Россия направила ноты посольствам США, Канады и Британии из-за флага ЛГБТ

News.ru08:43
Взгляд.ру

Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Взгляд.ру08:23
Lenta.ru

Россия запротестовала из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

Lenta.ru10:14

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
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Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются".
Газета.Ru10:49
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия09:40