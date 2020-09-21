Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

В соцсетях "ВКонтакте" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта – собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.