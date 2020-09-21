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Lenta.ru
Lenta.ru

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

МИД России назвал юридически ничтожной резолюцию Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Белоруссии. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
 российского МИД.
Вечерняя Москва04:05
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов

Комсомольская правда04:19
ТАСС

В МИД РФ назвали дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой повлиять на итоги выборов

ТАСС04:13
Взгляд.ру

Москва сочла резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии «юридически ничтожной»

Взгляд.ру03:45
Lenta.ru

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

Lenta.ru04:07
РИА Новости

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

РИА Новости03:52
Известия

МИД России раскритиковал дебаты СПЧ ООН по Белоруссии

Известия03:52
НТВ

МИД РФ признал юридически ничтожной резолюцию СПЧ ООН о Белоруссии

НТВ04:11

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

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Известия18:14
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

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