МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
МИД России назвал юридически ничтожной резолюцию Совета ООН по правам человека (СПЧ) по Белоруссии. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
российского МИД.
Подробнее о событии
Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов
Комсомольская правда04:19