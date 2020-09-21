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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ООН. Комментарий опубликован на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
 российского МИД.
Вечерняя Москва04:05
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Lenta.ru

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

Lenta.ru04:07
Коммерсантъ

МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Коммерсантъ05:18
Комсомольская правда

Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов

Комсомольская правда04:19
Российская газета

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Беларуси

Российская газета05:22
ТАСС

В МИД РФ назвали дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой повлиять на итоги выборов

ТАСС04:01
РИА Новости

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

РИА Новости03:52
Известия

МИД России раскритиковал дебаты СПЧ ООН по Белоруссии

Известия03:52

Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.
Взгляд.ру09:08
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБКвчера в 10:26
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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На бирже протестировали новый способ торговли нефтью Urals

«Зарубежнефть» впервые продала на экспорт три танкерные партии нефти Urals (300 тыс. т) на онлайн-аукционе, который организовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), сообщила биржевая пресс-служба в понедельник, 21 сентября.
РБК07:57
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Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском09:03

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ru08:25
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В Крыму призвали ООН расследовать водную блокаду полуострова

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов обратился в ООН с просьбой расследовать устроенную Украиной водную блокаду полуострова.
Взгляд.ру04:44
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