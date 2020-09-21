Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ООН. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

С чего всё началось — Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении российского МИД. Вечерняя Москва 04:05