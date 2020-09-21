МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной
Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ООН. Комментарий опубликован на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
российского МИД.
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Комсомольская правда04:19