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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ООН. Комментарий опубликован на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
 российского МИД.
Вечерняя Москва04:05
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Lenta.ru

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

Lenta.ru04:07
Коммерсантъ

МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Коммерсантъ05:18
Комсомольская правда

Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов

Комсомольская правда04:19
ТАСС

В МИД РФ назвали дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой повлиять на итоги выборов

ТАСС04:13
Российская газета

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Беларуси

Российская газета05:22
РИА Новости

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

РИА Новости03:52
Известия

МИД России раскритиковал дебаты СПЧ ООН по Белоруссии

Известия03:52

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

США предложили России заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3).
РЕН ТВвчера в 12:34
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

Людям сложнее просыпаться в темное и холодное время года из-за изменения продолжительности светового дня, рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.
Взгляд.ру05:59

С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегодня05:23
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В Сети показали первые изображения нового Kia Rio X-Line

Хотя официально Kia Rio X-Line еще не представлен корейским брендом, стало известно, что издание «Российская газета» и независимый дизайнер Никита Орлов показали рендерные изображения рестайлинговой вариации этого универсала повышенной проходимости.
Про Кроссоверы03:10
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Власти Крыма обратились в ООН из-за водной блокады полуострова

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости03:41
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия04:12
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