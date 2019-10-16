Политика

REGNUMREGNUMМИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом 17 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
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