с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Гаджеты Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5 Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Политика В Махачкале предложили ликвидировать внутригородские районы На совещании, прошедшем 17 марта под руководством председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, была озвучена идея неэффективности деления Махачкалы на внутригородские районы.

Энергетика Рост цен на бензин в России удивил Путина Глава государства Владимир Путин удивился, что рост цен на бензин вдвое опередил инфляцию при падении стоимости нефти с $65–70 до менее чем $30 за баррель.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Авто Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».

Политика РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Здоровье Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.

Экономика Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.